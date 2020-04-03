Губернатор ЯНАО закрыл на карантин поселок, в котором зафиксировали случаи заражения коронавирусом

Въезд и выезд из поселка закрыты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал указ о закрытии на карантин поселка Пангоды Надымского района, в котором ранее было зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Документ опубликован на сайте окружного правительства.

«Принято решение о введении режима карантина в данном населённом пункте. Это означает усиление мер контроля въезда и выезда, которое будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел», — заявил Артюхов.

В самом документе говорится, что теперь жителям поселка запрещается покидать свои квартиры за исключением случаев, когда необходимо обратиться в больницу, сходить в аптеку или в магазин, выгулять домашнее животное (в пределах 100 метров от дома) или вынести бытовой мусор. Запрет не распространяется на работников аптек, непрерывно действующих организаций, государственных и муниципальных служащих и других сотрудников, на которых не распространяется режим самоизоляции. На тех же условиях власти региона запретили въезд и выезд из поселка, а также передвижение по его территории на транспорте. Постановление вступило в силу с 232 часов 2 апреля.

Ранее, напомним, стало известно, что первые два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в ЯНАО были подтверждены у работников предприятия «Газпром добыча Надым». В оперативном штабе региона заявили, что зараженные — жители Пангоды.