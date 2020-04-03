На Камчатке ответили на слухи о связи отставки губернатора и ситуации с коронавирусом в регионе

Владимир Илюхин ушел в отставку не из-за коронавируса Фото: Instagram @kamgubernator

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение экс-главы Камчатки Владимира Илюхина сложить с себя полномочия никак не связано с распространением коронавируса в России. Об этом заявил председатель законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко.

«Решение Владимира Ивановича никак не связано с коронавирусом», — приводит цитату Раенко РИА «Новости». Председатель заксобрания подчеркнул, что в регионе одна из самых благоприятных в России эпидемиологических ситуаций.

Раенко также заявил, что скоро станет известно имя врио губернатора Камчатского края. Это произойдет после подписания соответствующей бумаги президентом РФ.

Ранее сообщалось, что губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку. Также заявления написали экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов и бывший глава республики Коми Сергей Гапликов. При этом бывший глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский занял пост врио губернатора Архангельской области. URA.RU прогнозировало, что у глав ряда российских регионов могут начаться проблемы из-за распространения в стране коронавируса — субъекты могут ждать многочисленные проверки, по итогам которых неэффективные управленцы могут потерять свои должности.