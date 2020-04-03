Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин написал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте главы региона.
«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента», — заявил он. Причиной ухода, как отмечается, является переход на новую должность. Илюхин занимал пост губернатора с 2011 года.
Ранее, напомним, глава Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов так же объявили об отставке. Как сообщало URA.RU, неприятности грозят сразу пяти губернаторам. Все из-за плохой готовности региональных минздравов к борьбе с коронавирусом. «В Ставропольском, Хабаровском, Краснодарском краях, республике Коми и Архангельской области результаты не просто удручают, а ужасают — регионы совершенно не готовы бороться с возможной эпидемией», — говорил источник URA.RU.