02 апреля 2020

Губернатор Камчатки ушел в отставку. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Илюхин подал заявление об уходеФото: kremlin.ru
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин написал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте главы региона.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента», — заявил он. Причиной ухода, как отмечается, является переход на новую должность. Илюхин занимал пост губернатора с 2011 года.

Ранее, напомним, глава Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов так же объявили об отставке. Как сообщало URA.RU, неприятности грозят сразу пяти губернаторам. Все из-за плохой готовности региональных минздравов к борьбе с коронавирусом. «В Ставропольском, Хабаровском, Краснодарском краях, республике Коми и Архангельской области результаты не просто удручают, а ужасают — регионы совершенно не готовы бороться с возможной эпидемией», — говорил источник URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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