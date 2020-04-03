В ЯНАО подтвердилось 10 новых случаев заболевания коронавирусом

Количество ямальцев, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию выросло с 2 до 12 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
В пресс-службе окружного правительства URA.RU подтвердили эту информацию, но обещали предоставить комментарий позднее.
Источник, знакомый с ситуацией, пояснил URA.RU, что новые случаи заражения произошли в Пангодах. «На деле они контактировали с зараженными, о которых говорилось ранее», — подчеркнул собеседник агентства.
Первые два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией были подтверждены у жителей поселка Пангоды. По словам источников агентства, они являлись работниками предприятия «Газпром добыча Надым».
Новую коронавирусную инфекцию они могли завезти из другого региона, а не из-за границы. По словам специалистов регионального оперштаба, заболевшие не покидали пределов России в марте 2020 года. Один из них в прошлом месяце выезжал в другой регион. По информации источников URA.RU, речь идет либо о ХМАО, либо о Тюменской области.