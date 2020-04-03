02 апреля 2020
01 апреля 2020

В ЯНАО подтвердилось 10 новых случаев заболевания коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Врачи выявили еще 10 новых случаевФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Количество ямальцев, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию выросло с 2 до 12 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В пресс-службе окружного правительства URA.RU подтвердили эту информацию, но обещали предоставить комментарий позднее.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил URA.RU, что новые случаи заражения произошли в Пангодах. «На деле они контактировали с зараженными, о которых говорилось ранее», — подчеркнул собеседник агентства.

Первые два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией были подтверждены у жителей поселка Пангоды. По словам источников агентства, они являлись работниками предприятия «Газпром добыча Надым».

Новую коронавирусную инфекцию они могли завезти из другого региона, а не из-за границы. По словам специалистов регионального оперштаба, заболевшие не покидали пределов России в марте 2020 года. Один из них в прошлом месяце выезжал в другой регион. По информации источников URA.RU, речь идет либо о ХМАО, либо о Тюменской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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