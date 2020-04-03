02 апреля 2020

Челябинский губернатор сообщил о новых случаях заражения коронавирусом

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Ежедневно на Южном Урале выполняются новые сотни тестов на коронавирусФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Центр вирусологии «Вектор» в Новосибирске подтвердил два новых случая коронавируса в Челябинской области. Об этом на брифинге 3 апреля заявил губернатор Алексей Текслер. Число зараженных составило 23 (+2), у пяти (+1) южноуральцев предварительные тесты дали условно-положительный результат.

«12 из заболевших жители Челябинска, два — Кизильского района, два — Брединского района и по одному — жители Златоуста, и Миасса. Условно-положительные тесты у двух жителей областного центра, одного магнитогорца и двух жителей Верхнеуральского района», — отметил Текслер.

Все больные проходят лечение в инфекционных отделениях. Болезнь протекает в целом в легкой форме, у семи человек — вообще без клинических проявлений.

В области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Со 2 апреля закрыты границы с соседними регионами для общественного транспорта и легковых автомобилей: водителей и пассажиров разворачивают на въезде в Челябинскую область сотрудники ДПС и отправляют по месту пребывания. Исключения делаются лишь для тех, кто возвращается домой, транзитного транспорта и грузовиков с продуктами. В городах области ГИБДД проводит операцию «Тоннель».

Жителям области рекомендовано оставаться дома. Покидать жилье следует только для похода в близлежащие магазин и аптеку, в лечебное учреждение, для выноса мусора или выгула домашних животных. Также гражданам предписано соблюдать дистанцию друг от друга 1,5 метра.

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© Служба новостей «URA.RU»
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