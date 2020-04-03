В университете при правительстве России назвали профессии, которые не пострадают от кризиса

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Клипарт. Сургут, учитель, школа, образование
Учителя, психологи, врачи и программисты не пострадают в условиях коронавирусаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Программисты, врачи, учителя, психологи и аналитики не пострадают в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафронов.

«Первая профессия — „повелитель цифры“. Все история человечества связана с математикой. Наука и инженерия, статистика и программирование. Освоившим эту специальность дорога открыта во многих сферах деятельности», — цитирует Сафронова «Российская газета».

Профессор уверен, что программист — это профессия будущего, и даже в непростое время количество вакансий для таких специалистов в мировом пространстве только растет. Следующая профессия, которая будет «жить», несмотря на кризис, — врач. Сафронов считает, что пока человечество окончательно не переместится в матрицу, медики будут востребованы. В последнее время с традиционной профессией врача развиваются новые направления, на которых также не повлияет ситуация с коронавирусом. Речь идет о биотехнологии, фармацевтии, биоинженерии, инженерии медицинских приборов.

Александр Сафронов уверен, что всегда актуальной будет специальность учителя, так как человеку в любое время необходимы новые знания. Останутся востребованными и аналитики. Специалист по обработке и систематизации big-date становятся связующим звеном, которое позволяет из новостной ленты выдернуть то, что ложится в основу маркетинговых и логистических решений.

В ситуации с коронавирусом необходимыми становятся психологи. Профессор подчеркивает, хороший специалист помогает выйти из любого кризиса — как личного, так и связанного с глобальными изменениями.

Ранее сообщалось, что закрытие торговых центров на карантин до первого мая может привести к сокращению 10 млн рабочих мест по всей России. Только в Москве рискуют потерять работу миллион человек в разных сферах.

По информации «Национальной службы новостей», у большинства россиян нет сбережений, которые бы позволили им нормально пережить экономический кризис. Более 60% респондентов не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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