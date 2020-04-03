02 апреля 2020

Власти Челябинской области назвали срок завершения карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в медицинской маске. Челябинск , текслер алексей
Пока Алексей Текслер считает ситуацию контролируемой и не планирует вводить режим ЧСФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Введенный в Челябинской области режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса будет прекращен спустя 14 дней после последнего случая заболевания. Об этом заявил на брифинге 3 апреля губернатор Алексей Текслер.

«Обязательная самоизоляция продлевается по 19 апреля включительно. Изменение режима в дальнейшем возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи — на 14 день после фиксации последнего из них», — отметил глава области.

К 3 апреля заболели еще два южноуральца — общее количество больных достигло 23 человек. Пять жителей области ждут заключения новосибирского центра «Вектор» на условно-положительные тесты.

Со 2 апреля закрыты областные границы: водителей и пассажиров разворачивают на въезде в Челябинскую область сотрудники ДПС и отправляют по месту пребывания. Исключения делаются лишь для тех, кто возвращается домой, транзитного транспорта и грузовиков с продуктами. Южноуральцам рекомендовано оставаться дома. Покидать жилье следует только для похода в ближайшие продуктовый магазин и аптеку, в лечебное учреждение, для выноса мусора или выгула домашних животных. Также гражданам предписано соблюдать дистанцию друг от друга 1,5 метра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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