Врач больницы имени Виноградова перечислила советы, которые опасны при коронавирусе

Верить советам для защиты от коронавируса из интернета не следует Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Принимать внутрь перекись водорода для повышения иммунитета опасно для здоровья. Об этом заявила врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова после появления в интернете соответствующего совета для защиты от коронавируса.

«Если на средстве написано „для наружного применения“, его ни в коем случае нельзя принимать внутрь, даже если концентрация кажется безопасной», — цитируют Блинову argumenti.ru. Врач подчеркнула, что перекись не влияет на иммунитет.

Блинова также оценила видеоролики, на которых рассказывают, как сделать защитную маску из бумажных полотенец. Врач утверждает, что защитить от вируса способны только респираторы. Маска служит барьером, чтобы человек не заразил окружающих. Не эффективным сотрудница медучреждения считает и нанесение на маску спиртовой настойки прополиса. Она подчеркивает, что доказанного бактерицидного действия прополиса нет. Средство не способно защитить дыхательные пути от заражения.

Ранее сообщалось, что ученые инновационного центра «Сколково» разработали способ борьбы с бактериями, грибками и вирусами при помощи воды, обработанной специальной холодной плазмой, которая при определенных химических процессах образует «агрессивные» формы кислорода и водорода, а также хлорноватистую кислоту. Они заверяют, что «Мегнарил» способен уничтожить клетки коронавируса.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. 31 пациент погиб.