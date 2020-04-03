Больных коронавирусом жителей ЯНАО оставили дома

Шесть человек из поселка Пангоды, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, сейчас находятся дома на карантине. Необходимости в их госпитализации — нет, сообщили в региональном оперативном штабе.
«Четверо из десяти заболевших, подтвержденных сегодня, госпитализированы ранее. Остальным на данный момент не требуется госпитализация», — говорится в сообщении оперштаба. По словам специалистов штаба, шесть человек находятся в режиме строгой изоляции под контролем врачей Надымской районной больницы. Источники агентства, знакомые с ситуацией, отмечают, что пока необходимости для их госпитализации — нет.
В окружном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что люди не выходят из домов ни при каких условиях. «Риск минимален для остальных жителей. Все медицинские манипуляции производятся на дому. Врачи находятся в дистанционном контакте. В случае появления жалоб приезжают и проводят осмотр», — отметили в окружном депздраве.
Ранее URA.RU сообщало, что количество ямальцев, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию резко выросло. Накануне в поселке Пангоды было лишь двое человек с этим диагнозом. Однако уже утром 3 апреля их число составило 12 человек. Регион вырвался в тройку лидеров по количеству заболевших в Уральском федеральном округе.
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