В Курганской области из-за карантина отменили развлечение уральских VIP

Весеннюю охоту отменили в Курганской области из-за введения режима самоизоляции, вероятности лесных пожаров и снижения численности дичи. Об этом 3 апреля на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Рудницкий.
Решение о закрытии сезона принято по рекомендациям Минприроды России. Рудницкий отметил, что в Курганской области за десять лет сократилось количество речных уток в 2,8 раза, а нырковых уток в пять раз, из-за чего было принято решение о закрытии сезона охоты. «Есть еще два объективных основания: введение режима самоизоляции, <…> фактор возникновения лесных пожаров», — добавил он.
Весенняя охота в Курганской области, по словам Рудницкого, не является массовой, а сроки охоты — всего десять дней. В южной зоне она должна была пройти с 29 апреля по 3 мая, в северной — с 4 по 8 мая. Он добавил, что все иностранцы, которые планировали охотиться весной в регионе, отменили свои заявки из-за пандемии коронавируса.
Для VIP из Курганской области, соседних регионов и других стран охота в Курганской области — популярное развлечение. Например, иностранцы тратят тысячи евро, чтобы поохотиться в регионе на косуль.
1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции. На 3 апреля в регионе нет больных коронавирусом COVID-19. 21 марта стало известно о заболевшей им девочке, вернувшейся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении.
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