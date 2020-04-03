02 апреля 2020
01 апреля 2020

В Курганской области из-за карантина отменили развлечение уральских VIP

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ВИП-охотники Екатеринбурга, петров александр, охота, ружье, охотник, дробовик
Весной отменили охоту на уток, которых в Курганской области за 10 лет стало в разы меньшеФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Весеннюю охоту отменили в Курганской области из-за введения режима самоизоляции, вероятности лесных пожаров и снижения численности дичи. Об этом 3 апреля на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Рудницкий.

Решение о закрытии сезона принято по рекомендациям Минприроды России. Рудницкий отметил, что в Курганской области за десять лет сократилось количество речных уток в 2,8 раза, а нырковых уток в пять раз, из-за чего было принято решение о закрытии сезона охоты. «Есть еще два объективных основания: введение режима самоизоляции, <…> фактор возникновения лесных пожаров», — добавил он.

Весенняя охота в Курганской области, по словам Рудницкого, не является массовой, а сроки охоты — всего десять дней. В южной зоне она должна была пройти с 29 апреля по 3 мая, в северной — с 4 по 8 мая. Он добавил, что все иностранцы, которые планировали охотиться весной в регионе, отменили свои заявки из-за пандемии коронавируса.

Для VIP из Курганской области, соседних регионов и других стран охота в Курганской области — популярное развлечение. Например, иностранцы тратят тысячи евро, чтобы поохотиться в регионе на косуль.

1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции. На 3 апреля в регионе нет больных коронавирусом COVID-19. 21 марта стало известно о заболевшей им девочке, вернувшейся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении.

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