Как в Челябинске сажают в СИЗО и увольняют за проваленные нацпроекты

Если Виктор Тупикин (справа) не сдаст олимпийский центр, Алексей Текслер (в центре) его уволит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Руководители ведомств, провалившие сроки реализации нацпроектов в Челябинской области, будут уволены. Такие решения готовится принять губернатор Южного Урала Алексей Текслер. По данным источника агентства, сейчас подводятся итоги, после которых могут последовать увольнения. «URA.RU» узнало, кому из министров, за неисполнение поручений президента России Владимира Путина, грозит отставка.

«Губернатор занимает жесткую позицию по отношению к чиновникам, не справившимися с выполнением показателей, заложенных в национальных проектах. Будут применяться меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения», — заявили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Евгений Пашков был уволен из мэрии за срыв нацпроекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полгода назад губернатор Текслер на заседании правительства Челябинской области устроил разнос министрам за срыв нацпроектов. Все руководители ведомств писали объяснительные. Сам же Текслер инициировал сразу несколько процессов, чтобы усилить контроль за исполнением поручения президента РФ Владимира Путина.

По предложению Текслера в Контрольно-счетной палате (КСП) региона создана новая инспекция, которая следит за расходованием федеральных средств на нацпроекты, выделяемых министерствам и муниципалитетам. В КСП не раскрывают подробностей работы этой инспекции, но по, данным «URA.RU», председатель палаты Алексей Лошкин докладывает о ходе контроля губернатору раз в квартал.

Детский сад на Володарского в Челябинске сдадут вовремя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор также стал менять структуры министерств. Начал с минэкологии региона. Новый первый замминистра Игорь Гилев, с которым Текслер работал в Красноярском крае, отвечает за нацпроект «Экология». Такую же схему использовали и в министерстве дорожного строительства и транспорта, где за исполнение поручений президента, по нацпроекту «Безопасные дороги», отвечает замминистра Станислав Харченко, еще один сослуживец Текслера.

По данным «URA.RU», подобные преобразования произойдут во всех министерствах, за конкретным заместителем будет закреплен контроль за нацпроектами. В декабре губернатор изменил структуру своего аппарата. Появилось управление проектами, в которое будут стекаться данные по ходу исполнений поручений президента.

Что касается исполнения поручений, то в Челябинске едва не был сорван нацпроект «Дошкольное образование». Речь шла о строительстве детского сада на Володарского, работы не укладывались в сроки. За этот садик в августе был уволен начальник управления капитального строительства мэрии Евгений Пашков. Позже Пашков, вместе с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым, стал фигурантом уголовного дела по факту получения взяток. Садик обещают сдать вовремя. «Найден подрядчик, который укладывается в сроки», — подтвердил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Олимпийский центр по шорт-треку еще не готов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Срывается реконструкция стадиона «Центральный» в Челябинске, где по вине подрядчика привезли новое покрытие, не соответствующее техзаданию. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, директор стадиона ушел в отставку. Между тем реконструкция стадиона проводится в рамках нацпроекта «Демография» («Спорт — норма жизни»).

«На Центральном стадионе поле будет то, которое установлено техзаданием. По уголовному делу следует обращаться за комментариями в правоохранительные органы», — прокомментировала журналистам эту историю мэр Наталья Котова.

Но самый большой скандал может вознинкуть с вводом олимпийского центра по шорт-треку в Челябинске. Этот объект, за 350 млн рублей, в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни», собираются сдать в декабре. Но центр еще не готов. О том, что выделенные деньги успевают освоить, было известно еще год назад. Среди ответственных за объект — министр спорта региона Леонид Одер.

К министру спорта Леониду Одеру тоже есть вопросы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Ведет объект не наше ведомство, а министерство строительства. Это они обозначали декабрь как время завершения работ. За всем комментариями следует обращаться в данное ведомство», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе минспорта региона. Министерство строительства возглавляет Виктор Тупикин.

«По состоянию на 20 декабря на 100% готовы коробка здания, наружные сети теплоснабжения водоснабжения и водоотведения устройство „пирога“ ледового поля, — заявили „URA.RU“ в пресс-службе минстроя. — Готовность внутренних систем электроснабжения и электроосвещения составляет 96%, теплоснабжения — 95%, вентиляции — 70%, внутренней отделки — 98%. В целом уровень готовности — 91%».

В минстрое обещают уложиться в сроки и сдать объект к концу года.По данным «URA.RU», если сроки нарушат, решения по Одеру и Тупикину все-таки будут приняты. По остальным объектам проблем не ожидается.

«Есть объективные сложности с достижением некоторых значений показателей в рамках отдельных нацпроектов. Ведется работа по их нивелированию. Но в целом все проекты реализуются в соответствии с утвержденными паспортами и планами мероприятий», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе областного правительства.