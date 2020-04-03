Вместо медицинских масок священников защищает вера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Челябинской митрополии РПЦ Григорий 3 апреля устроил объезд столицы Южного Урала с иконой Божией Матери, передает корреспондент URA.RU. В путь, под пение молитв, отправился полный автобус священников и сопровождающих — в сопровождении ГИБДД и под колокольный звон.

Остальным верующим рекомендовано присоединиться к молитве, не выходя из дома. «Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, объединить наши молитвенные усилия, встать вместе с нами на молитву, прочесть дома акафист Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия (эпидемии коронавируса)», — цитирует митрополита Григория епархиальная пресс-служба.

К 3 апреля число болеющих короновирусом жителей области достигло 23 (+2) человек, у пяти (+1) предварительные тесты дали условно-положительный результат. Заражения зафиксированы в шести городах и районах, заключения центра «Вектор» на условно-положительные тесты ждут еще в одном муницпалитете.

В области действует режим полной самоизоляции. Южноуральцам рекомендовано оставаться дома. Покидать жилье следует только для похода в ближайшие продуктовый магазин и аптеку, в лечебное учреждение, для выноса мусора или выгула домашних животных. Также гражданам предписано соблюдать дистанцию друг от друга 1,5 метра.

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