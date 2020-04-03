02 апреля 2020
01 апреля 2020

Количество излечившихся от коронавируса в Тюмени увеличилось вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы. Карантин. Тюмень, инфекционное отделение, Областная инфекционная клиническая больница
Два человека покинули инфекционную больницу Тюмени 3 апреляФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Два человека выписаны из тюменской инфекционной больницы 3 апреля. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса. Пациенты полностью излечились от опасной болезни.

«Есть положительная новость — двух пациентов мы выписали с выздоровлением», — рассказали в оперштабе со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области. По последним данным, в больнице находится семеро тюменцев с подтвержденным коронавирусом. Трое из них — в тяжелом состоянии.

Первой выздоровевшей после заражения стала китайская студентка Тюменского индустриального университета — ее выписали 11 февраля. Второй тюменец покинул инфекционную больницу полностью здоровым 31 марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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