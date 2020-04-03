Ситуацию на рынке недвижимости URA.RU обсудит с экспертами сферы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Что делать с имеющейся недвижимостью и как не пропустить выгодный момент для сделки — на эти и другие вопросы в прямом эфире URA.RU отвечают экспертами рынка. Представители сферы в режиме online дадут советы аудитории агентства.

Гостями эфира, который начнется 3 апреля в 15:00 по уральскому времени, станут директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев, исполнительный директор агентства недвижимости «Новосел» Кирилл Гнетов и замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. Во время обсуждения текущей ситуации на рынке эксперты ответят на главные вопросы наших читателей: что уже случилось и будет дальше с недвижимостью, а также нужно ли ее сейчас покупать или продавать.

Во время трансляции каждый желающий сможет задать интересующий вопрос через соцсети URA.RU, а также в чате прямого эфира в YouTube. Чтобы присоединиться к нашей онлайн-трансляции на сайте и задать свои вопросы экспертам, подпишитесь на оповещение или на наш Youtube-канал .

Для своих читателей URA.RU запустило целую серию виртуальных обсуждений самых актуальных проблем. Первый эфир был посвящен коронавирусу — в онлайн-режиме URA.RU пообщалось с московским вирусологом, доктором медицинских наук Анатолием Альтштейном. Эксперт дал прогноз, когда закончится эпидемия.