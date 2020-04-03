Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке теракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ предотвратила теракты в Ставропольском крае и ХМАО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В подготовке двух терактов на Ставрополье участвовали местный житель и уроженец Дагестана, оба — члены ячейки «Исламское государство» (запрещенная в РФ международная террористическая организация). «Силами спецподразделений ФСБ России в Нефтекумске был задержан один из преступников», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Второй преступник был нейтрализован после того, как оказал вооруженное сопротивление.

В Югре задержаны трое членов ячейки «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ международная террористическая организация). Они готовили теракт в городе Лянтор. По данным ФСБ, у преступников изъяли самодельное взрывное устройство, готовое к применению. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 205 УК РФ (Теракт), статье 222 (Незаконный оборот взрывчатых веществ) и статье 137 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).