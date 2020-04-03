Культовая уральская рок-группа выступит в эфире URA.RU

«Курара» исполнит для читателей свои хиты Фото предоставлено группой «Курара»

Для читателей, находящихся в самоизоляции, URA.RU и Tele2 готовят второй онлайн-концерт. В субботу, 4 апреля, вам не дадут заскучать музыканты культовой уральской рок-группы «Курара». Выходим в прямой эфир в 18:00.

Вокалистом группы является ведущий актер «Коляда-Театра» Олег Ягодин. Свой первый альбом «Курара» выпустила 15 лет назад. Поклонники ценят этих исполнителей за умение сочетать драйвовую музыку с текстами-микроновеллами о правде русской жизни, ну и конечно, за бесспорный хит «Курара Чибана», который знают по всей России.

Прямые эфиры выступления будут доступны на нашем сайте, в Youtube-канале и социальных сетях всем жителям, независимо от того, услугами какого оператора они пользуются. Чтобы не пропустить концерт, подпишитесь на наши страницы на Youtube, Facebook, « ВКонтакте» и Instagram.

Мобильный оператор Tele2 поддерживает ответственных абонентов, которые соблюдают режим самоизоляции. Помимо душевных онлайн-трансляций, оператор поощряет клиентов бонусами: за каждый день дома клиентам автоматически начисляется 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда человек начинает соблюдать правила самоизоляции.

Акция «#домаподругимправилам» действует в течение недели, объявленной нерабочей — с 28 марта по 5 апреля, а начисленные гигабайты будут сохранятся 30 дней. Акция распространяется на все актуальные тарифы линейки «Мой Tele2», «Премиум» и «Везде онлайн». Гигабайты начисляются пользователю, даже если он вышел из дома в ближайшую аптеку или за продуктами, а специальные алгоритмы позволяют ежедневно обновлять список участников проекта по геолокации и автоматически начислять «заработанный» интернет-трафик.

Также с начала апреля виртуальный помощник Tele2 Миа в личном кабинете подбирает не только услуги и выгодные тарифы из линейки «Мой Tele2», но и уникальные предложения, соответствующие потребностям каждого абонента, стилю жизни и его интересам. Клиент сам примет решение о каждом из них. Можно смотреть кино, слушать музыку, учиться или обедать в любимом ресторане, не выходя из дома, при этом не ограничивая себя в общении.