Культовая уральская рок-группа выступит в эфире URA.RU

Для читателей, находящихся в самоизоляции, URA.RU и Tele2 готовят второй онлайн-концерт. В субботу, 4 апреля, вам не дадут заскучать музыканты культовой уральской рок-группы «Курара». Выходим в прямой эфир в 18:00.
Вокалистом группы является ведущий актер «Коляда-Театра» Олег Ягодин. Свой первый альбом «Курара» выпустила 15 лет назад. Поклонники ценят этих исполнителей за умение сочетать драйвовую музыку с текстами-микроновеллами о правде русской жизни, ну и конечно, за бесспорный хит «Курара Чибана», который знают по всей России.
Прямые эфиры выступления будут доступны на нашем сайте, в Youtube-канале и социальных сетях всем жителям, независимо от того, услугами какого оператора они пользуются. Чтобы не пропустить концерт, подпишитесь на наши страницы
Мобильный оператор Tele2 поддерживает ответственных абонентов, которые соблюдают режим самоизоляции. Помимо душевных онлайн-трансляций, оператор поощряет клиентов бонусами: за каждый день дома клиентам автоматически начисляется 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда человек начинает соблюдать правила самоизоляции.
Акция «#домаподругимправилам» действует в течение недели, объявленной нерабочей — с 28 марта по 5 апреля, а начисленные гигабайты будут сохранятся 30 дней. Акция распространяется на все актуальные тарифы линейки «Мой Tele2», «Премиум» и «Везде онлайн». Гигабайты начисляются пользователю, даже если он вышел из дома в ближайшую аптеку или за продуктами, а специальные алгоритмы позволяют ежедневно обновлять список участников проекта по геолокации и автоматически начислять «заработанный» интернет-трафик.
Также с начала апреля виртуальный помощник Tele2 Миа в личном кабинете подбирает не только услуги и выгодные тарифы из линейки «Мой Tele2», но и уникальные предложения, соответствующие потребностям каждого абонента, стилю жизни и его интересам. Клиент сам примет решение о каждом из них. Можно смотреть кино, слушать музыку, учиться или обедать в любимом ресторане, не выходя из дома, при этом не ограничивая себя в общении.