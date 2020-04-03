02 апреля 2020

На Урале судья отказался арестовывать брата звезды Comedy Club

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Николаем Цукановым. Екатеринбург, фемида
Судья не стал арестовывать брата юмористаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Полевском городском суде (Свердловская область) был рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения для начальника управления культуры горадминистрации Максима Незлобина, брата звезды Comedy Club Александра Незлобина. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Полевской суд отказал органам предварительного расследования в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте Максима Незлобина. Чиновник обвиняется по ч.3 ст. 159 УК РФ „мошенничество в особо крупном размере“. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.

В соответствии с этой мерой Незлобину запрещено выходить за пределы квартиры с 20.00 вечера до 8.00 утра. Запрещено общаться со свидетелями и другими участниками уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет. Звонить можно только в скорую помощь.

Ранее URA.RU сообщало об обысках на объектах городского управления культуры Полевского, после чего был задержан Максим Незлобин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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