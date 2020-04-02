На Урале учреждения культуры попали под проверку силовиков

В Полевском (Свердловская область) 1 апреля на объектах городского управления культуры прошла следственная проверка. Как сообщили в пресс-службе администрации города, полицейские побывали в муниципальном центре по работе с молодежью «Феникс», в Центре культуры и народного творчества, а также в городском центре досуга «Азов».
Причиной проверки стали возможные нарушения бюджетного законодательства. «Сотрудники администрации Полевского городского округа оказывают всю необходимую помощь при проведении следственных мероприятий», — добавили в пресс-службе.
По данным URA.RU, разработку в отношение городских учреждений вело управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области. В пресс-службе областного главка при этом порекомендовали обратиться за комментарием в управление СК РФ по Свердловской области. Старший помощник руководителя регионального ведомства Александр Шульга ответил URA.RU, что пока не может рассказать подробности проведенной проверки.