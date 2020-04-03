В Якутии вводят сухой закон: жители выпили недельный запас спиртного за выходные

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Клипарт. Сургут, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Жители региона сами спровоцировали введение сухого законаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Введение сухого закона в нескольких регионах Якутии спровоцировали жители республики. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.

«В республике начались резонансные убийства, поэтому появилась острая необходимость в том, чтобы ввести сухой закон», — цитирует Николаева Nation News. Он добавил, что в прошлые выходные жители республики купили недельный запас алкогольной продукции. Реализация спиртных напитков выросла более чем в два раза.

Ограничили продажу алкоголя в Якутске, Жатае, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах.

Аналогичные ограничения ввели в Башкирии и Карелии. Министерство здравоохранения России одобрило такое решение регионов.

Ранее член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев попросил премьер-министра Михаила Мишустина закрыть алкогольные магазины по всей России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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