В Якутии вводят сухой закон: жители выпили недельный запас спиртного за выходные

Введение сухого закона в нескольких регионах Якутии спровоцировали жители республики. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.
«В республике начались резонансные убийства, поэтому появилась острая необходимость в том, чтобы ввести сухой закон», — цитирует Николаева Nation News. Он добавил, что в прошлые выходные жители республики купили недельный запас алкогольной продукции. Реализация спиртных напитков выросла более чем в два раза.
Ограничили продажу алкоголя в Якутске, Жатае, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах.
Аналогичные ограничения ввели в Башкирии и Карелии. Министерство здравоохранения России одобрило такое решение регионов.
Ранее член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев попросил премьер-министра Михаила Мишустина закрыть алкогольные магазины по всей России.
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