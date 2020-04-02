«Уральские авиалинии» вывезут 600 россиян из Индии. ГРАФИК

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, аэропорт, ural airlines, airbus a320neo, аирбас
Планируется выполнить четыре рейса с 4 по 8 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Компания «Уральские авиалинии» в начале апреля доставит в Екатеринбург всех российских туристов из Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

«Авиакомпании „Уральские авиалинии“ предложено выполнить ряд чартерных рейсов в города Тривандрум, Ченнаи, Гоа и Калькутта. Росавиация, МИД России и Посольство России в Индии совместно с авиакомпанией уже обратились к официальным властям Индии за разрешениями на данные рейсы. Рейсы планируются в Екатеринбург», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, рейс из Тривандрума в Екатеринбург состоится 4 апреля, из Ченнаи — 5 апреля, из Гоа — 6 апреля, из Калькутты — 8 апреля. Все рейсы будут выполняться на самолетах типа Airbus A320neo, вместимость которого 150-180 пассажиров в зависимости от комплектации.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Уральских авиалиний» не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта. В результате правительство России с 30 марта решило временно закрыть границы страны. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19, пишет RT. На данный момент в Свердловской области было выявлено 38 случаев заболевания инфекцией.

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