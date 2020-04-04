Путин рассказал о рисках из-за ситуации на нефтяном рынке

Владимир Путин перечислил риски из-за низких цен на нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин считает, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками. Глава государства признался, что данный факт вызывает у него тревогу.

«Подобное положение дел [низкая стоимость нефти на международных рынках]… подрывает инвестиционные программы, может отразиться и на сохранении рабочих мест. Но что еще вызывает тревогу — безусловно, все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками», — приводит слова президента РИА «Новости». сказанные на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках.

Путин подчеркнул, что эпидемия коронавируса отразилась на всей мировой экономике, из-за чего произошло «сжатие» спроса на нефть у основных потребителей энергоресурсов — транспортников и промышленников.

Российский лидер считает, что стране необходимо объединить свои усилия с другими странами — США, Саудовской Аравией и другими партнерами по ОПЕК+, и сократить добычу нефти в объёме 10 млн баррелей в сутки. «Конечно, это всё должно происходить по-партнёрски», — отметил президент. Он пояснил, что речь идёт об уровне добычи первого квартала текущего года.

Как пишет RT, ранее президент США Дональд Трамп говорил, что рассчитывает на снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки Россией и Саудовской Аравией.

Как ранее писало URA.RU, из-за резкого падения цен на нефть более миллиона работников нефтяной отрасли могут потерять работу. По данным Rystad Energy, всего в нефтяном секторе работают более пяти миллионов человек, и под сокращение попадет порядка 21%. В марте Россия вышла из сделки с организацией экспортеров нефти (ОПЕК+). Это вызвало серьезное падение цен на нефть. Вслед за углеродами обвалился курс рубля.