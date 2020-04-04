Пермская журналистка с коронавирусом перед смертью жаловалась на медсестер

З6-летний редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова, у которой после смерти нашли коронавирус, была недовольна тем, как с ней обращаются медсестры. Женщина жаловалась близким, что больничный персонал оскорбляет ее и не выполняет свои обязанности.
«Медсестры здесь — это какое-то стыдобище. Одна меня зовет „жирной распустехой“, вторая в коридоре завопила, что ни за что ко мне заходить не будет», — цитирует «СтарХит» дневники журналистки в соцсетях, которые теперь доступны только ее друзьям. Женщина также писала, что, медсестры, несмотря на ее просьбы, отказывались менять ей постельное белье. Из-за этого она не могла уснуть.
В последней открытой записи на своей странице в Facebook Петрова рассказала, что некоторые врачи скорой помощи не надевают все средства защиты, когда отправляются на вызовы. «Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ, очень классные и профессиональные. Матерились, что скорая на вызовы ездит не в полной защите», — сообщала Петрова.
Журналистка скончалась 31 марта, врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Первый анализ на коронавирус показал отрицательный результат, второй тест оказался положительным — о нем она сообщила только близким. Третий анализ пришел уже после смерти Петровой и подтвердил заражение коронавирусом.