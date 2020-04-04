Россиянам без сбережений в кризис посоветовали откладывать более 30% от зарплаты

Россиянам следует задуматься о приобретении валюты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В условиях кризиса россиянам не стоит вкладываться в крупные покупки и сформировать финансовую подушку безопасности. Об этом URA.RU рассказали экономисты. При этом приступить к созданию неприкосновенного резерва следует как можно скорее.

«В докризисный период у россиян появилась привычка тратить больше, чем они зарабатывают. Для разгона экономики это очень хорошо. И сейчас, в принципе, государство и бизнес заинтересованы в том, чтобы люди продолжали тратить — так население ликвидирует товарные излишки. Но действовать нужно противоположно этому: как минимум не тратить больше, чем мы зарабатываем, и избегать ненужных покупок», — советует экономист Василий Колташов.

Кроме того, он рекомендует резервировать по 30% от зарплаты, а если есть возможность — то больше. «Необходимо сформировать неприкосновенный резерв как минимум в размере двух-трех месячных зарплат», — говорит он. При этом эксперт уверен, что большинство россиян выйдут из карантина уже и с иным мироощущением и более рациональным финансовым поведением.

С этим согласна и генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина. «Есть мнение: если доллар растет — надо совершить покупки. Но вкладывать средства в крупные покупки сейчас бессмысленно. Поэтому вместо очередной упаковки гречки лучше прикупить немного долларов», — советует эксперт.

По словам Никитиной, антикризисный план лучше разрабатывать на берегу, но в условиях паники собрать подушку безопасности тоже возможно. «Но почему-то многие надеются на то, что будет лучше, и экономические кризисы ничему не учат», — рассказала финансовый консультант.

Однако экономист Константин Селянин считает: если и откладывать деньги, то только в валюте. «Если есть сбережения в валюте, еще и наличными, то вы можете чувствовать себя спокойно. А если на руках рубли и вы действительно планировали совершить крупную покупку, то лучше сделать это сейчас. Особенно если речь идет об импортных товарах», — советует Селянин.

Ранее стало известно, что две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис.