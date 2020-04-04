Слушаем уральский рок на URA.RU. Прямая трансляция концерта группы «Курара»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа «Курара» выходит на прямую связь с читателями URA.RUInstagram группы «Курара»

URA.RU выходит в субботний прямой эфир с концертом группы «Курара». Это вторая трансляция из серии музыкальных эфиров, созданных нами вместе компанией Tele2, чтобы поддержать находящихся в самоизоляции читателей и дать им возможность с интересом проводить вечера, не выходя из своих квартир.

«Курара» выпустила первый альбом 15 лет назад. Вокалист группы — ведущий актер «Коляда-Театра» Олег Ягодин. Музыканты умеют сочетать драйвовую музыку с текстами-микроновеллами о правде русской жизни, а поклонники не представляют ни одного концерта без хита «Курара Чибана».

Прямо сейчас на сайте URA.RU стартует онлайн-трансляция выступления. Видео также доступно в наших социальных сетях — Facebook, «ВКонтакте», Instagram и на Youtube-канале. Независимо от того, услугами какого оператора вы пользуетесь, подключайтесь и проводите субботний вечер вместе с нами.

Расскажите о новости друзьям
Культура Здоровье Музыка Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...