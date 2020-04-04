URA.RU выходит в субботний прямой эфир с концертом группы «Курара». Это вторая трансляция из серии музыкальных эфиров, созданных нами вместе компанией Tele2, чтобы поддержать находящихся в самоизоляции читателей и дать им возможность с интересом проводить вечера, не выходя из своих квартир.
«Курара» выпустила первый альбом 15 лет назад. Вокалист группы — ведущий актер «Коляда-Театра» Олег Ягодин. Музыканты умеют сочетать драйвовую музыку с текстами-микроновеллами о правде русской жизни, а поклонники не представляют ни одного концерта без хита «Курара Чибана».
Прямо сейчас на сайте URA.RU стартует онлайн-трансляция выступления. Видео также доступно в наших социальных сетях —