Гость «Кухонных разговоров» боец Иван Штырков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В воскресенье, 5 апреля, в 19:00 URA.RU выходит в прямой эфир Instagram, чтобы неформально поговорить о самоизоляции в нашем новом проекте «Кухонные разговоры». Гостя второго эфира выбирали сами читатели в социальных сетях. Лидером голосования стал профессиональный боец смешанных единоборств, президент «Академии единоборств РМК» Иван Штырков.

Теперь читателям предстоит решить, о чем будут «Кухонные разговоры» с нашим гостем: о том, как не набрать вес во время самоизоляции или что нужно делать фитнес-центрам, чтобы не обанкротиться, а может быть, как знакомиться с девушками во время пребывания дома. Сделать свой выбор можно в нашем телеграм-канале , на страницах в Instagram и « ВКонтакте». Вы также можете предложить свои варианты вопросов для обсуждения в директ Instagram или под этой новостью.

Иван Штырков — профессиональный боец смешанных единоборств клуба «Архангел Михаил». Провел 19 поединков, одержал 17 побед. Входит в Топ-7 сильнейших полутяжеловесов России и занимает 31 строчку в мировом рейтинге. За свою профессиональную карьеру провел уже девять боев на турнирах промоушена Russian Cagefighting Championship — RCC MMA. В середине 2019 года подписал контракт с японским промоушеном Rizin и успешно дебютировал, одержав победу техническим нокаутом. Свое первое поражение Штырков потерпел в декабре 2019 года на турнире RCC7. Затем в феврале 2020 года боец закрыл поражение от Ясубея Эномото — на турнире RCC: Road to the PFL в бою против поляка Михала Пастернака.