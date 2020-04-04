Источник: в Свердловской области заморозили работу по созданию обсерваторов

Возможно, единственным готовым объектом под обсерватор останется правительственная база «Гранатовая бухта» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти решили заморозить работу над созданием обсерваторов в окрестностях Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил информированный источник в правительстве региона. Решено оставить в полной готовности лишь один законченный объект.

«Объект будет законсервирован, все работы по остальным приостановлены. Расходовать средства в данной ситуации нецелесообразно, — заявил собеседник агентства.

По данным URA.RU, в качестве единственного обсерватора оставят правительственную базу «Гранатовая бухта» под Верхней Сысертью либо спортивную базу «Автомобилист» в Курганово.

URA.RU обратилось с просьбой прокомментировать данную информацию в региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В оперштабе сослались на комментарий, который накануне по итогам заседания штаба дал заместитель свердловского губернатора Павел Креков.

В частности, замгубернатора заявил следующее: «Во всех регионах такая работа [создание обсерваторов] ведется. У нас много соотечественников за пределами РФ, они возвращаются, не у всех есть возможность проходить режим домашней изоляции, и мы, пока в плане учений, прорабатываем варианты обсервационного размещения прибывающих на территорию РФ. Никакой конкретики по этому поводу, слава богу, пока нет, но это наши граждане, такие же, как и мы, и, наверное, будет лучше, если мы сохраним их здоровье и свое здоровье в тех условиях, о которых идет речь. В плане учений мы эту работу ведем, по конкретным шагам информации пока нет».

По постановлению Роспотребнадзора, в обсерваторы должны помещать лиц, прибывших из-за рубежа в чужой регион (не там, где человек проживает). По данным URA.RU, сегодня, 4 апреля планировался рейс компании «Уральские авиалинии» U6-3614, который должен был доставить группу россиян из города Тхируванантхапурам (Индия). Однако после телеграммы Росавиации о запрете всех рейсов из-за рубежа данный рейс был отменен.