Россиян, спасенных из Индии, закроют на правительственной базе под Екатеринбургом

Россиян, которых «Уральские Авиалинии» эвакуируют из Индии и доставят в Екатеринбург, разместят на базах отдыха и в детском саду недалеко от Екатеринбурга. В списке объектов, которые превратят в обсерваторы — правительственная база отдыха «Гранатовая бухта», рассказал источник URA.RU.
«Эвакуированные россияне будут из аэропорта „Кольцово“ доставлены, в том числе, в санаторий „Гранатовая бухта“, а также базы отдыха „Курганово“, детский лагерь „Уральские самоцветы“. Учитывая, что речь идет о создании обсервации, особых мер не требуется, но на объектах будет все же выставлена охрана, бойцы Росгвардии», — рассказал собеседник URA.RU.
Экспериментальный обсерватор на базе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», который во вторник осмотрели полпред Николай Цуканов и свердловский губернатор Евгений Куйвашев, использоваться не будет, уточнил собеседник агентства.
Россияне будут находиться в обсервации 14 дней, в случае появления признаков болезни их доставят в инфекционное отделение ГКБ №40 Екатеринбурга.
«Гранатовая бухта» — лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области (ЛОК ПСО), расположенный в 50 километрах от Екатеринбурга в Сысертском районе. Здесь могут одновременно жить 90 человек, стоимость размещения в одноместном номере от 1820 рублей на человека без лечения. В санатории регулярно проводятся семинары с участием мэров уральских городов, и регулярно отдыхают местные чиновники. В «Гранатовой бухте» URA.RU подтвердили, что не принимают гостей ближайшие три месяца.
Директор ЛОК ПСО Василий Макаренко на момент подготовки материала не ответил на запрос URA.RU.
Ожидается, что россияне из Индии — более 700 человек — прилетят на Урал в течение четырех дней: 4 апреля состоится рейс из Тривандрума, 5 апреля из Ченнаи, 6 апреля с Гоа, 8 апреля из Калькутты.
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