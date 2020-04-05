На этой неделе курс доллара впервые с середины марта упал ниже 77 рублей, а евро — ниже 83 Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть марки Brent к утру 5 апреля подешевела до 34,83 доллара за баррель (-0,2 доллара). Марка WTI несколько подорожала — за баррель дают 28,97 доллара. Российская валюта уверенно укрепляется — доллар можно купить за 76,49 рубля, евро стоит 82,6 рубля.

Поводом стал резкий скачок цены на черное золото, связанный с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении добычи нефти Россией и Саудовской Аравией. На следующей неделе аналитики ожидают продолжения роста фондового рынка и укрепления рубля.

Что происходит в России?

Кредитные каникулы, закон о введении которых ранее подписал президент РФ Владимир Путин, не являются бесплатными. Как напомнил Центробанк, проценты по кредиту в этот период продолжат начисляться, и их предстоит выплатить. По мнению экономистов, заемщикам предоставят не кредитные каникулы, а обычную реструктуризацию долга, которая была доступна в каждом банке и до принятия особого закона.

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть. На фоне карантина по коронавирусу в стране было оформлено 17 миллионов заявок, что на 30,8% больше, чем в марте прошлого года. При этом каждый пятый заемщик оформлял заявку на микрозайм с целью купить продукты и товары первой необходимости на «черный день».

Также за первый квартал 2020 года россияне взяли рекордный объем ипотечных ссуд. Как объясняют банковские аналитики, это связано с желанием людей купить жилье для сохранения своих накоплений.

Как развивается ситуация в мире?

В США и Канаде допустили введение пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии. По словам премьер-министра канадской Альберты Джейсона Кенни, такой сценарий возможен, если Москва и Эр-Рияд не смогут в ближайшее время заключить сделку.

Возможность ввода пошлин также подтвердил президент США Дональд Трамп. При этом американский лидер заявил, что ОПЕК — это незаконная структура, которая уничтожает сама себя и несправедливо относится к США.

Что пишут о кризисе другие СМИ?

Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил бизнес « не впадать в психоз» из-за коронавируса. Как отметил министр, в условиях пандемии важно «не начать рубить шашкой» и закрывать предприятия, а продолжать работу, но при этом ставить в приоритет здоровье граждан.

Что будет дальше?

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что участие России в ОПЕК+ носит символический характер и сигнализирует остальному миру, что Москва готова к переговорам по нефти. По его мнению, странам-участницам сделки придется договариваться об объемах сокращения добычи нефти.

Потребление нефти на низком уровне продолжится еще достаточно долго — не менее двух месяцев. Поэтому на быстрое восстановление цен до докризисного уровня не стоит рассчитывать, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Григорий Ващенко. В результате безработица вырастет в большинстве стран G20.