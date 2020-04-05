Цена на нефть марки Brent к утру 5 апреля подешевела до 34,83 доллара за баррель (-0,2 доллара). Марка WTI несколько подорожала — за баррель дают 28,97 доллара. Российская валюта уверенно укрепляется — доллар можно купить за 76,49 рубля, евро стоит 82,6 рубля.
Поводом стал резкий скачок цены на черное золото, связанный с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении добычи нефти Россией и Саудовской Аравией. На следующей неделе аналитики ожидают продолжения роста фондового рынка и укрепления рубля.
Что происходит в России?
Кредитные каникулы, закон о введении которых ранее подписал президент РФ Владимир Путин, не являются бесплатными. Как напомнил Центробанк, проценты по кредиту в этот период продолжат начисляться, и их предстоит выплатить. По мнению экономистов, заемщикам предоставят не кредитные каникулы, а обычную реструктуризацию долга, которая была доступна в каждом банке и до принятия особого закона.
Спрос россиян на
Также за первый квартал 2020 года россияне взяли рекордный объем ипотечных ссуд. Как объясняют банковские аналитики, это связано с желанием людей купить жилье для сохранения своих накоплений.
Как развивается ситуация в мире?
В США и Канаде допустили
Возможность ввода пошлин также
Что пишут о кризисе другие СМИ?
Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил бизнес «
Что будет дальше?
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что участие России в ОПЕК+ носит символический характер и сигнализирует остальному миру, что Москва готова к переговорам по нефти. По его мнению, странам-участницам сделки придется договариваться об объемах сокращения добычи нефти.
Потребление нефти на низком уровне продолжится еще достаточно долго — не менее двух месяцев. Поэтому на быстрое
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