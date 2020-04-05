Россияне скупают квартиры в надежде сохнанить накопления

В условиях кризиса вырос спрос на ипотечное жилье Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За первый квартал 2020 года россияне взяли рекордный объем ипотечных ссуд. Банковские аналитики объясняют это тем, что на рынке сложились исторически низкие проценты, наблюдается рост цен на квадратные метры, а также желание людей купить жилье для сохранения своих накоплений.

По данным объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем выдачи жилищных кредитов за первые два месяца составил 435 млрд рублей, сообщают «Известия». Количество займов увеличилось на на 9% (всего 178,2 тысячи одобренных кредитов), средний размер и срок выплаты ипотеки стал больше -2,44 млн рублей и 16,5 года соответственно. «Цифры на начало года установили абсолютный рекорд», — отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Как рассказала начальник управления продаж ПСБ банка Татьяна Чернышева, число выданных ипотеных кредитов в их финансовой организации только за первый квартал этого года увеличилось на 40%. А уравляющий директор Абсолют банка Иван Любименко добавил, что скачок числа заявок произошел, когда курс рубля резко снизился. «Граждане спешат определиться с выбором квартиры и хотят скорее выйти на сделку до повышения ставок банками», — объяснил рост Любименко.

Банкиры предполангают, что стоимость квадратного метра вряд будут расти и дальше. так как курс рубля влияет на себестоимость стройки. Между тем застройщики уверяют, что цена за квадратный метр будет снижаться и может упасть на 10—20% уже в этом году.