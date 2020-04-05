Собянин заявил, что Москва оказалась в самой высокой группе риска по коронавирусу

Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, поэтому в городе ввели жесткий карантин. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей», — объяснил Собянин.
В России на текущий момент зафиксировано 4,7 тысячи подтвержденных случаев болезни, 3357 из которых приходятся на Москву. С конца марта в столице введен режим самоизоляции, но 4 апреля власти ужесточили меры по борьбе с коронавирусом — Собянин поручил городским предприятиям, которые функционируют в нынешних условиях, обеспечить дезинфекцию рабочих мест и дистанцирование между сотрудниками и посетителями на расстоянии 1,5 метра. Также глава города ввел штрафы за нарушение режима повышенной готовности.