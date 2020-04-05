04 апреля 2020

Собянин заявил, что Москва оказалась в самой высокой группе риска по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы-Сити, москва-сити, деловой центр, небоскребы
Жесткий карантин ввели в Москве из-за высокого риска распространения коронавирусаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, поэтому в городе ввели жесткий карантин. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей», — объяснил Собянин.

В России на текущий момент зафиксировано 4,7 тысячи подтвержденных случаев болезни, 3357 из которых приходятся на Москву. С конца марта в столице введен режим самоизоляции, но 4 апреля власти ужесточили меры по борьбе с коронавирусом — Собянин поручил городским предприятиям, которые функционируют в нынешних условиях, обеспечить дезинфекцию рабочих мест и дистанцирование между сотрудниками и посетителями на расстоянии 1,5 метра. Также глава города ввел штрафы за нарушение режима повышенной готовности.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...