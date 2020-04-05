Насекомые не станут разносчиками коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 апреля, — 116-й день с момента обнаружения коронавируса и 26-й — с объявления ВОЗ пандемии. По данным сайтов virus-zone и стопкоронавирус.рф, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 1 203 194 (+ 60 865 за минувшую ночь), вылечились 246 634 заболевших (+8 142), погибли 64 725 (+ 3517).

Соединенные Штаты Америки остаются лидерами по заболеваемости коронавирусом. Там с диагнозом коронавирус зарегистрировано уже 311 357 (+4589) человек, погибли 8 452 (+105) человека. На втором месте — Испания, где вирус диагностирован у 126 168 (+1432) жителей, а погибших насчитывается 11 947 (+203) человек. На третьем месте идет Италия, где за сутки не было прироста ни по заболевшим, ни по умершим (124 632 и 15 362 соответственно).

Сценарий распространения коронавируса в России

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом, заявила ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время профессор Анатолий Альштейн в разговоре с URA.RU предположил, что эпидемия COVID-19 в России может пойти по немецкому сценарию , когда регистрируется низкий уровень смертности от инфекции.

Коронавирус в России

В России на текущий момент зафиксировано 4 734 (+3 за ночь) подтвержденных случая болезни, 355 (+22) человека смогли излечиться и 45 погибли (+2).

К полуночи стало известно, что в Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией в возрасте 58 и 70 лет. В департаменте здравоохранения столицы отметили, что у них помимо положительного теста на COVID-19 были диагностированы двусторонняя пневмония и хронический бронхит.

На фоне увеличивающихся заражений коронавирусом в столице (на данный момент 3357 зарегистрированных случаев) власти решили строже следить за москвичами и наказывать их за нарушение режима самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главы работающих предприятий обязаны обеспечить дезинфекцию рабочих мест и дистанцирование между сотрудниками и посетителями на расстоянии 1,5 метра. За нарушение этого правила предпринимателям грозит штраф. Суровое наказание в виде ареста намерена применить полиция Москвы к жителю, который решил выгулять собаку в закрытом парке на Патриарших прудах. На замечания стражей порядка мужчина не реагировал, а когда его начали задерживать, то он стал оскорблять патрульных.

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что он и его коллектив были удивлены возрастом больных коронавирусом. «Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала. Они все младше по возрасту, чем по прогнозу», — рассказал Проценко. В столице за сутки коронавирус был выявлен у 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, у 143 пациентов — от 46 до 65 лет и только 67 пациентов — люди преклонного возраста.

Между тем первые два случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у жителей Камчатского края. Оба человека заразились внутри страны.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала, что власти возобновят вывоз россиян из-за рубежа в начале следующей недели. По ее словам, 6 апреля будет составлен график, чтобы максимально скомплектовать борты.

В Тюменской области в период карантина из-за коронавируса разрешили работать зоомагазинам. Такое же постановление ранее появилось в Челябинской области. Власти объясняют это тем, что корм и ветеринарные препараты являются товарами первой необходимости для животных.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп заявил о вводе в американские города военных для борьбы с распространением коронавируса. Только в Нью-Йорк, который, по словам Трампа, стал эпицентром коронавируса в стране, введут более тысячи военнослужащих. «Они отправятся на войну, на сражение, к которому не были подготовлены в должной мере», — отметил президент США.

Российское посольство отреагировало на обвинения МИД Австрии в дезинформации о COVID-19 . Глава австрийской дипломатии Александер Шалленберг заявлял, что дезинформация о пандемии якобы исходит преимущественно из России и Китая. На это в посольстве РФ заметили, что информация «абсолютно не соответствует действительности».

Что будет дальше?

Энтомологи (специалисты, занимающиеся изучением насекомых) успокоили россиян, объяснив, что мухи и комары, которые вот-вот выйдут из спячки, не станут разносчиками коронавируса. «Теоретически можно представить, что больной человек чихнул на руку, на эту руку моментально села муха, а потом перелетела на другого человека и заразила его, но вероятность крайне мала», — отметила энтомолог Юлия Ловцова.

Врач Леонид Эйдельман, в свою очередь, предупреждает, что в период самоизоляции из-за коронавируса пожилые люди могут потерять свою активность и уже не восстановиться. Он отметил, что во время самоизоляции лучше дистанцироваться от пенсионеров физически, но не лишать их социальных контактов.