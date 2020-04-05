Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки

Россия может сократить нефтедобычу на 10% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россия готова сократить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки или 10% от общего объема. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«РФ готова [сократить свою добычу] на миллион баррелей при условии, что к сделке ОПЕК+ присоединятся США», — пишет издание. При этом другие страны-участницы могут потребовать от России сократить объем на 1,5 млн баррелей в сутки, уточняют инсайдеры.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сократить добычу нефти, но только вместе с другими крупными участниками рынка, в том числе США и Саудовской Аравией. Российский лидер считает, что всем странам необходимо снизить добычу на 10 млн баррелей в сутки или на 10% мирового производства.