По долгострою челябинского экс-губернатора Дубровского возбудят три уголовных дела

Самая масштабная стройка Бориса Дубровского закончится уголовными делами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области потребовала возбудить три уголовных дела по фактам нарушений, допущенных на строительстве конгресс-холла в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры. Речь идет о долгострое на реке Миасс в Челябинске. Объект начали возводить, к саммитам ШОС и БРИКС, когда регионом руководил Борис Дубровский.

«Материалы 6 апреля направлены в следственное управление СКР и в главное следственное управление ГУ МВД по региону», — заявили в пресс-службе ведомства.

Будут расследоваться дела по ст. 293 (халатность, с причинением крупного ущерба), по ст. 201 УК (превышение должностных полномочий) и по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о возможном хищении средств на сумму свыше 250 млн рублей.

«Средства расхищались на заливке фундамента. Использовался бетон ненадлежащих марок. Тот бетон, что уже залит в котлован, просто не выдержал бы той махины, которую хотели возводить», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

Фигурантами дела могут стать должные лица ХП «Конгресс-холл» (основной заказчик строительства), а также пока не названные чиновники министерства имущества региона и менеджеры АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ). Собственником ЮУ КЖСИ является правительство области. Кроме того, по делу конгресс-холла уже допрашивают директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, ранее арестованному по обвинению в получении взятки.

Конгресс-холл «Крылья» начали строить к саммитам ШОС и БРИКС, запланированным на лето 2020 года. Проект активно поддерживал Дубровский. По его инициативе в строительство было вложено три миллиарда рублей областного бюджета. Подрядчиком работ было ООО ПО «Монтажник», по некоторым данным близкое к челябинскому экс-губернатору Дубровскому. Когда выяснилось, что стройка затягивается, объект исключили из списка зданий, необходимых к саммитам, но работы продолжились. Строительство остановили по требованию губернатора Алексея Текслера.

Расходы на строительство проверяла прокуратура, совместно с Контрольно-счетной палатой региона. Дело возбуждено по материалам КСП.