Большинству жителей страны приходится тратить на еду не меньше трети бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше. В этом списке, по данным рейтингового агентства АКРА, оказалась Тюменская область, а в противоположном конце рейтинга — Ханты-Мансийский автономный округ.

Так, самая высокая доля расходов на еду зафиксирована в Ингушетии (59%), Дагестане (55%), Чукотском автономном округе (48%), Смоленской области (48%), Кабардино-Балкарии (45%), Рязанской области (44%), Мордовии (43%), а также в Тюменской (42%), Саратовской (40%) и Тульской областях (40%).

Только в 11 регионах страны расходы населения на еду не превышают 30%. Среди таких — Ханты-Мансийский автономный округ (24%), Москва (25%), Московская область (25%), Татарстан (26%) и Мурманская область (26%).

Высокую долю расходов населения на продукты питания аналитики связывают в одних случаях с низким уровнем среднего дохода, в других, наоборот, с высокими доходами и уровнем прожиточного минимума.