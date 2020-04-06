В Челябинской области назначили нового омбудсмена

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области назначена Юлия Сударенко. За ее кандидатуру проголосовало заксобрание региона на внеочередном онлайн-заседании 6 апреля, передает корреспондент URA.RU
«На прежнем месте работы Сударенко получила опыт правозащитной деятельности», — отметил спикер ЗСО Владимир Мякуш. За нового омбудсмена проголосовали все, кроме главы группы компаний «Южуралзолото» Константина Струкова, который воздержался.
Кандидатуру Сударенко внес губернатор Алексей Текслер. Ее назначение согласовала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. ЗСО стало последним этапом, после которого Сударенко стала уполномоченным по правам человека.
44-летняя Сударенко переходит на новый пост с должности главы управления Минюста РФ по Челябинской области. Она родилась в Челябинске, окончила юридический институт МВД. С 1999 года служила в органах юстиции. С сентября 2008 года работала замначальника управления минюста РФ по региону. С 9 декабря 2017 года возглавила управление. Имеет классный чин государственного советника юстиции РФ III класса.
Пост омбудсмена на Южном Урале освободился из-за досрочной отставки Антона Шарпилова. После громкого скандала и протеста общественников он предпочел уволиться, не проработав и три месяца.