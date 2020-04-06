Первый инфицированный коронавирусом челябинец рассказал правду о том, как заразился

Первый тест южноуральца на коронавирус оказался положительным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителя Миасса, который первым в Челябинской области сдал положительный тест на коронавирус, возмутило обсуждение в Сети его личной жизни. Он рассказал, как на самом деле протекала его болезнь. Пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, из Испании он со своей девушкой прилетел 16 марта, еще до введения в Челябинской области режима повышенной готовности (18 марта — прим. ред.). На следующий день они оба отправились сдавать анализы на Covid-19, чтобы затем спокойно пойти на работу и посещать общественные места. «Сдача анализа была организована по нашей собственной инициативе», — написал мужчина.

После того, как его тест показал наличие коронавируса, их обоих принудительно госпитализировали, хотя у его спутницы анализ был отрицательным. «У меня сразу взяли повторный анализ… который, как выяснилось в дальнейшем, оказался отрицательным», — пишет молодой человек. Три последующих теста также не показали у него наличие вируса, и 2 апреля его выписали. Повторные анализы его девушки также были отрицательными.

При этом при выписке мужчина не получил результаты анализов от 17 марта, которые предварительно подтверждали коронавирус. «Их как будто даже не было», — написал он.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что первым пациентом с коронавирусом в регионе стал молодой человек, вернувшийся из поездки в Испанию. Его первый анализ на коронавирус подтвердили в лаборатории «Вектор» в Новосибирске. «В отношении жителя Миасса, заявившего, что он не был болен коронавирусом, имеются все доказательства, что вирус у него присутствовал», — заявил 6 апреля на брифинге Алексей Текслер.

По данным на 6 апреля, в Челябинской области 27 человек заразились коронавирусом, двое из них полностью излечились.