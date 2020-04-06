05 апреля 2020
04 апреля 2020
03 апреля 2020

Первый инфицированный коронавирусом челябинец рассказал правду о том, как заразился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Первый тест южноуральца на коронавирус оказался положительнымФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жителя Миасса, который первым в Челябинской области сдал положительный тест на коронавирус, возмутило обсуждение в Сети его личной жизни. Он рассказал, как на самом деле протекала его болезнь. Пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, из Испании он со своей девушкой прилетел 16 марта, еще до введения в Челябинской области режима повышенной готовности (18 марта — прим. ред.). На следующий день они оба отправились сдавать анализы на Covid-19, чтобы затем спокойно пойти на работу и посещать общественные места. «Сдача анализа была организована по нашей собственной инициативе», — написал мужчина.

После того, как его тест показал наличие коронавируса, их обоих принудительно госпитализировали, хотя у его спутницы анализ был отрицательным. «У меня сразу взяли повторный анализ… который, как выяснилось в дальнейшем, оказался отрицательным», — пишет молодой человек. Три последующих теста также не показали у него наличие вируса, и 2 апреля его выписали. Повторные анализы его девушки также были отрицательными.

При этом при выписке мужчина не получил результаты анализов от 17 марта, которые предварительно подтверждали коронавирус. «Их как будто даже не было», — написал он.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что первым пациентом с коронавирусом в регионе стал молодой человек, вернувшийся из поездки в Испанию. Его первый анализ на коронавирус подтвердили в лаборатории «Вектор» в Новосибирске. «В отношении жителя Миасса, заявившего, что он не был болен коронавирусом, имеются все доказательства, что вирус у него присутствовал», — заявил 6 апреля на брифинге Алексей Текслер.

По данным на 6 апреля, в Челябинской области 27 человек заразились коронавирусом, двое из них полностью излечились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья. В связи с тем, что «благодаря» деятельности нечистоплотных так называемых СМИ, желающих хайпануть на любой горячей теме, а также прочих вечно интересующихся чужой жизнью завистников, моя личная жизнь, а так же жизнь моей девушки стали достоянием общественности, я вынужден прокомментировать некоторые моменты произошедшей с нами истории. В 3:00 по Челябинскому времени 13.03.2020 - я и моя девушка @ksenny_m приземлились в аэропорту Барселоны и направились на прокатном автомобиле в Андорру, страну, где на тот момент и уже на протяжении двух недель был известен лишь 1 случай заражения вирусом SARS-Cov-2 (2019-nCov), а это 0,001% от населения этой малочисленной страны. К слову, в Барселоне в этот момент было заражено порядка 50 человек (0,003% от населения). 14.03.2020 - мы поменяли билеты на обратный вылет на 15.03.2020 в связи с тем, что власти Каталонии (автономия в Испании, с которой граничит Андорра) объявили о своей полной самоизоляции для ограничения распространения вируса, несмотря на первоначальное сопротивление Аэрофлота и убеждение нас в том, что мы без проблем улетим из Барселоны как запланировано 21.03.2020 (в дальнейшем, как мы знаем, регулярные рейсы Аэрофлота из Барселоны закончились с 16.03.2020). 15.03.2020 - мы пересекли границу с Россией в аэропорту Шереметьево, и, заполнив все необходимые для прибытия в Москву документы (Москва была на тот момент единственным субъектом федерации, который рекомендовал домашний карантин на 14 суток), мы отправились на следующий рейс до Екатеринбурга, где по прилёту не обнаружили ни тепловизоры, ни какие-либо упоминания о вирусе и эпидемиологической обстановке и правилах вообще. В 8:00 16.03.2020 - мы прибыли домой и отправились отсыпаться. В 8:15 17.03.3020 - мы сдали анализы на заражение вирусом SARS-Cov-2, сдача анализа была организована по нашей собственной инициативе, потому что мы не хотели посещать работу и общественные места до получения отрицательных результатов анализов, и это требовалось выяснить как можно быстрее (последующая практика взятия анализов минздравом - через 10 дней от прилёта). ?????? (далее в комментарии)

Публикация от Andrey Novik (@novik.andrey)

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Челябинск», а также в telegram-канале «Коронавирус. Челябинск».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...