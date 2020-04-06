В Кремле объяснили, как регионам избежать паники из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди закупают продукты в гипермаркетах во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, коронавирус, пандемия
Россияне скупают продукты из-за угрозы пандемииФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Администрация президента РФ наблюдает в некоторых регионах страны «чрезмерный фон», связанный с паническими настроениями жителей из-за распространения коронавируса. Оградить субъекты от дальнейшего развития напряженной ситуации должны дисциплина и бережное отношение к своему здоровью россиян, ответил на вопрос URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «чрезмерный фон» наблюдается лишь в отдельных случаях: «Навряд ли мы можем красить одной краской всю страну».

Ранее губернатору Курганской области Вадиму Шумкову пришлось успокаивать жителей своего региона, у которых вызвал бурное недовольство новый случай заражения коронавирусом на территории — инфицированной оказалась девушка, приехавшая из Москвы. Глава выложил пост в Instagram с замечанием, что вирус существует не только в Москве, а «готовность убивать и сжигать на кострах этих людей не красит».

По данным на 6 апреля, в России число заболевших новым типом коронавируса достигло 6 343 человек. За сутки количество случаев увеличилось на 954.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...