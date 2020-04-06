05 апреля 2020
04 апреля 2020
03 апреля 2020

Курганский губернатор Вадим Шумков после шквала критики закрыл комментарии в соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямой эфир с Шумковым Вадимом. Курган, прямой эфир, телефон в руке, шумков онлайн
Страница в соцсети губернатора Курганской области Вадима Шумкова закрыта для комментариевФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков закрыл для подписчиков возможность комментировать свои записи на официальной странице в Instagram. Ранее курганцы активно писали под постами главы региона. Политологи поделились с URA.RU мнением, с чем это связано.

«Деятельность губернатора получила резко негативную реакцию населения. Люди стали критиковать главу региона, поэтому комментарии закрыли», — рассказал политолог Андрей Шуклин.

Он привел в пример одно из последних сообщений губернатора — о новом случае коронавируса у гостьи из Москвы. Оно возмутило курганцев тем, что местное население обязали сидеть по домам, но вирус завозят из столицы. Шумков вступил в полемику, пытался призвать не искать виноватых. «Губернатор выступил против мнения большинства, но люди обозлились. Возможно, он почувствовал себя в стане врага. А дальше вопросов у населения будет возникать еще больше», — уточнил Шуклин.

Политолог добавил, что опасения областной власти по поводу негатива могут быть связаны и с вниманием Москвы. «Федеральная власть сейчас пристально следит за работой губернаторов. Комментарии могут увидеть и сделать выводы», — считает Шуклин.

Политолог Сергей Ширяев поделился мнением, что власти таким образом пытаются создать один канал для связи. «Может быть, увеличилось количество просьб и неудобных пожеланий, которые губернатор не в силах решить. И поэтому их перевели из общедоступного формата в закрытый. Например, в электронные обращения», — считает политолог.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали: «Было принято решение ограничить комментирование одного поста в Instagram в преддверии встречи заместителя губернатора Владимира Архипова с бизнесменами, чтобы получить комментарии представителей бизнеса очно».

В регионе сейчас официально подтверждено два случая заражения коронавирусом, один из пациентов уже выписан в связи с выздоровлением.

Самые свежие новости в специальном viber-чате «Коронавирус. Курган», а также telegram-канале «Коронавирус. Курган».

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...