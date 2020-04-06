Курганский губернатор Вадим Шумков после шквала критики закрыл комментарии в соцсети

Губернатор Курганской области Вадим Шумков закрыл для подписчиков возможность комментировать свои записи на официальной странице в Instagram. Ранее курганцы активно писали под постами главы региона. Политологи поделились с URA.RU мнением, с чем это связано.
«Деятельность губернатора получила резко негативную реакцию населения. Люди стали критиковать главу региона, поэтому комментарии закрыли», — рассказал политолог Андрей Шуклин.
Он привел в пример одно из последних сообщений губернатора — о новом случае коронавируса у гостьи из Москвы. Оно возмутило курганцев тем, что местное население обязали сидеть по домам, но вирус завозят из столицы. Шумков вступил в полемику, пытался призвать не искать виноватых. «Губернатор выступил против мнения большинства, но люди обозлились. Возможно, он почувствовал себя в стане врага. А дальше вопросов у населения будет возникать еще больше», — уточнил Шуклин.
Политолог добавил, что опасения областной власти по поводу негатива могут быть связаны и с вниманием Москвы. «Федеральная власть сейчас пристально следит за работой губернаторов. Комментарии могут увидеть и сделать выводы», — считает Шуклин.
Политолог Сергей Ширяев поделился мнением, что власти таким образом пытаются создать один канал для связи. «Может быть, увеличилось количество просьб и неудобных пожеланий, которые губернатор не в силах решить. И поэтому их перевели из общедоступного формата в закрытый. Например, в электронные обращения», — считает политолог.
В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали: «Было принято решение ограничить комментирование одного поста в Instagram в преддверии встречи заместителя губернатора Владимира Архипова с бизнесменами, чтобы получить комментарии представителей бизнеса очно».
В регионе сейчас официально подтверждено два случая заражения коронавирусом, один из пациентов уже выписан в связи с выздоровлением.
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