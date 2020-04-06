В тюменском аэропорту из-за коронавируса в три раза сократилось число рейсов

В тюменском международном аэропорту «Рощино» из-за карантина по коронавирусу на треть сократилось число рейсов. В день из него вылетают в среднем 6-7 рейсов. Об этом URA.RU сообщили в «Рощино».
«Число рейсов сократилось примерно в три раза ввиду низкого спроса на перевозки. Авиакомпании самостоятельно сокращают их число», сообщили в пресс-службе аэропорта. По данным он-лайн табло, сегодня, 6 апреля, из Тюмени планируется выполнить шесть рейсов — два на Москву и четыре в пределах «матрешки» (Салехард, Сургут, Нижневартовск). А на 7 апреля из семи запланированных рейсов — ни одного в столицу. Из них пять — регулярных рейсов на Уфу, Ростов-на-Дону, в Сургут, Белоярский и Ханты-Мансийск, а также два чартерных в Уфу. Основные перевозки совершают «Аэрофлот», а также местные «Ямал» и Utair.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании начали массово отменять рейсы из тюменского аэропорта в связи с карантином по коронавирусу. На данный момент в Тюмеснкой области зарегистрировано 11 случаев заболевания, девять человек находятся в областной инфекционной больнице, двое были выписаны.
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