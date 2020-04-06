05 апреля 2020
04 апреля 2020

Из-за коронавируса госпитализирован житель еще одного пермского города. КАРТА

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , реанимобиль
Жительницу Кунгура с подозрением на коронавирус госпитализировали в краевую инфекционную больницуФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кунгуре (Пермский край) госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус, сообщил мэр Вадим Лысаном в Instagram. Это первый случай возможного заражения в данном городе, также 6 апреля в Березниках ждут COVID-19 заподозрили у одного пациента.

«По оперативным данным главного врача Кунгурской больницы В.В.Кириллова, на 6 апреля в Кунгуре под наблюдением медработников находится 38 горожан и 18 сельчан. К прискорбию, в городе выявлен 1 подтвержденный случай заражения», — написал Лысанов в Instagram. Уточняется, что женщина, у которой выявлен коронавирус, находится в пермской краевой инфекционной больнице.

Лысанов сообщает, что в городе на коронавирус проверено 155 человек, также анализы отобраны у 55 жителей Кунгурского района. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения сообщили, что пока нет официально подтвержденных данных о заражении коронавирусом жителей Кунгура.

По сообщению регионального оперативного штаба в Пермском крае официально подтвержден 21 факт заражения коронавирусной инфекцией. В последние три дня новых фактов заражения не было. Всего в результате болезни скончались два человека, еще три человека — выздоровели. В регионе действует режим тотального карантина. Также коронавирус подозревают у четырех жителей Чайковского.

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У жителя Кунгура заподозрили Коронавирус
Скрин: Вадим Лысанов, Instagram

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