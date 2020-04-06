05 апреля 2020
04 апреля 2020
03 апреля 2020

На севере Пермского края госпитализирован первый пациент с подозрением на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, Экспертиза
Вирусную инфекцию предварительно обнаружили у женщиныФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Березниках (Пермский край) выявлен пациент, у которого подозревают коронавирусную инфекцию. Как пояснили URA.RU в пресс-службе больницы краевой больницы им. Вагнера (Березники), предварительный диагноз поставлен женщине, которая находится в инфекционном отделении медучреждения.

«Первый тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Сейчас ждем результаты второго теста из Москвы», — отметила пресс-секретарь больницы Екатерина Кравцова. По ее словам, пациентка находится в удовлетворительном состоянии.

По информации Роспотребнадзора РФ, за прошедшие сутки новых случаев заражения в Пермском крае не выявлено. Всего в регионе подтвержден 21 факт заражения коронавирусом, два человека в результате болезни скончались, трое — выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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