Свердловские власти удвоили штраф за нарушение карантина

Депутаты свердловского Заксобрания ужесточили размер новых штрафов за нарушение карантинного режима. Если ранее внесенный на рассмотрение парламента законопроект предусматривал наложение на юрлиц санкций в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, то в обновленной редакции их размер составит от 500 тысяч до миллиона рублей.
Как сообщили URA.RU в региональном парламенте, соответствующая поправка к законопроекту утверждена на прошедшем 6 апреля заседании комитета по законодательству.
Указанные в проекте закона размеры штрафов для физиц остались прежними — они составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Документ в окончательном виду будет принят на заседании Заксобрания 9 апреля.
Как ранее сообщало URA.RU, свердловские юристы сомневаются, что данный документ будет эффективно применяться на практике. У представителей областной власти нет для этого ни финансовых, ни человеческих ресурсов.