05 апреля 2020

Свердловские власти удвоили штраф за нарушение карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, храм на крови, полиция, оцепление, город екатеринбург
Факт нарушения карантина будут фиксировать полицейскиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Депутаты свердловского Заксобрания ужесточили размер новых штрафов за нарушение карантинного режима. Если ранее внесенный на рассмотрение парламента законопроект предусматривал наложение на юрлиц санкций в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, то в обновленной редакции их размер составит от 500 тысяч до миллиона рублей.

Как сообщили URA.RU в региональном парламенте, соответствующая поправка к законопроекту утверждена на прошедшем 6 апреля заседании комитета по законодательству.

Указанные в проекте закона размеры штрафов для физиц остались прежними — они составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Документ в окончательном виду будет принят на заседании Заксобрания 9 апреля.

Как ранее сообщало URA.RU, свердловские юристы сомневаются, что данный документ будет эффективно применяться на практике. У представителей областной власти нет для этого ни финансовых, ни человеческих ресурсов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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