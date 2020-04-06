Вместо ремонта курганскую больницу экстренно готовят к приему больных коронавирусом

Курганскую больницу в срочном порядке оборудуют для приема больных коронавирусом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Инфекционную больницу в Кургане планировали отремонтировать в этом году, однако деньги пойдут на подготовку к приему пациентов больных коронавирусом. Об этом в интервью ГТРК «Курган» на канале «Россия 24» рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Не успели отремонтировать, планы были в этом году. Сейчас спешно закупаем средства защиты, препараты-антибиотики, которые предписаны таким больным», — рассказал глава региона.

Шумков уточнил, что больницы всего мира оказались не готовы к массовому приему пациентов с коронавирусом. В обычных условиях медучреждения предназначены для лечения пациентов с различными нозологиями. Экстренно больницы приходится переоборудовать. «Коронавирус поражает дыхательную систему. Поэтом важно, чтобы были аппараты ИВЛ и кислород. Прямо сейчас идет работа [в инфекционной больнице] по разводке дополнительной системы подачи кислорода. Решаем вопрос по дефициту кислородных пистолетов», — пояснил губернатор.

Он также отметил важность введения режима самоизоляции. Благодаря дисциплине удается притормозить распространение вируса. Шумков уточнил, что курганская медицина находится не в лучшем состоянии. «Это не секрет, мы унаследовали, прошу прощение за термин, разграбленную социальную сферу. Сейчас наша задача подготовить госпиталь кадрово, средствами защиты и медикаментами», — акцентировал глава региона.

В Курганской области зафиксировано два подтвержденных случая заболевания коронавирус. Одна пациентка уже выписана в связи с выздоровлением. Вторая находится на лечении, болезнь протекает в легкой форме. В регионе с 1 апреля введен режим полной самоизоляции.