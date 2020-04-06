В Курганской области изменился список ограничений в регионе, действующих во время режима самоизоляции. Его утвердили на новом заседании оперативного штаба 6 апреля, на решение которого ссылается администрация Шадринска.
Запрещено:
- сжигать москвичей на кострах. Об этом ранее писал губернатор Курганской области Вадим Шумков в соцсети, официально решение не включено в документ;
- курить кальяны в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах (до 12 апреля).
С 6 до 12 апреля могут работать организации, работающие по предварительной записи:
- автомастерские, автомойки, шиномонтаж;
- ремонт электроники и крупной бытовой техники, сантехники;
- ритуальные услуги;
- такси;
- химчистки, прачечные, клининговые компание и занимающиеся санитарно-гигиенической обработкой помещений;
- нотариусы и адвокаты;
- охранные организации;
- занимающиеся транспортные услугами, службы доставки, пункты выдачи заказов интернет-магазинов;
- из сферы проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений и снабжающие их;
- связанные с сферой сельского хозяйства;
- инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (на условиях предварительной записи);
- подведомственные учреждения Главного управления по труду и занятости населения Курганской области (на условиях предварительной записи);
- реализующие: товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, похоронные принадлежности, технические средства реабилитации для инвалидов.
Дистанционным способом могут работать организации, выполняющие неотложные работы, которые реализуют:
- электрическое оборудование;
- кабельную продукцию;
- бытовые приборы;
- компьютерное, электронное и оптическое оборудование;
- садово-огородные предметы и инвентарь;
- строительные и отделочные материалы и инструменты;
- очки, линзы и их части;
- товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента);
- санитарно-технические изделия.
Также к ним относятся предприятия, которые оказывают услуги в области информационных технологий и связи. Для работников сферы услуг установлен «масочный режим».
На территории области продолжает действовать ряд ограничений, о которых URA.RU писало ранее. С 1 апреля в Курганской области действует режим самоизоляции. Первой зараженной COVID-19 в регионе стала девочка, вернувшаяся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении. 3 апреля коронавирус обнаружили и жительницы Москвы, прилетевшей в Курган к родственникам. 5 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о студентке курганского техникума с подтвержденным коронавирусом.
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