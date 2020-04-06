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Что разрешено и что запрещено на время коронавируса в Курганской области. НОВЫЙ СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки и улицы города во время режима самоизоляции. Курган
На данный момент изменения ограничений действуют до 12 апреляФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области изменился список ограничений в регионе, действующих во время режима самоизоляции. Его утвердили на новом заседании оперативного штаба 6 апреля, на решение которого ссылается администрация Шадринска.

Запрещено:

  • сжигать москвичей на кострах. Об этом ранее писал губернатор Курганской области Вадим Шумков в соцсети, официально решение не включено в документ;
  • курить кальяны в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах (до 12 апреля).

С 6 до 12 апреля могут работать организации, работающие по предварительной записи:

  • автомастерские, автомойки, шиномонтаж;
  • ремонт электроники и крупной бытовой техники, сантехники;
  • ритуальные услуги;
  • такси;
  • химчистки, прачечные, клининговые компание и занимающиеся санитарно-гигиенической обработкой помещений;
  • нотариусы и адвокаты;
  • охранные организации;
  • занимающиеся транспортные услугами, службы доставки, пункты выдачи заказов интернет-магазинов;
  • из сферы проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений и снабжающие их;
  • связанные с сферой сельского хозяйства;
  • инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (на условиях предварительной записи);
  • подведомственные учреждения Главного управления по труду и занятости населения Курганской области (на условиях предварительной записи);
  • реализующие: товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, похоронные принадлежности, технические средства реабилитации для инвалидов.

Дистанционным способом могут работать организации, выполняющие неотложные работы, которые реализуют:

  • электрическое оборудование;
  • кабельную продукцию;
  • бытовые приборы;
  • компьютерное, электронное и оптическое оборудование;
  • садово-огородные предметы и инвентарь;
  • строительные и отделочные материалы и инструменты;
  • очки, линзы и их части;
  • товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента);
  • санитарно-технические изделия.

Также к ним относятся предприятия, которые оказывают услуги в области информационных технологий и связи. Для работников сферы услуг установлен «масочный режим».

На территории области продолжает действовать ряд ограничений, о которых URA.RU писало ранее. С 1 апреля в Курганской области действует режим самоизоляции. Первой зараженной COVID-19 в регионе стала девочка, вернувшаяся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении. 3 апреля коронавирус обнаружили и жительницы Москвы, прилетевшей в Курган к родственникам. 5 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о студентке курганского техникума с подтвержденным коронавирусом.

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