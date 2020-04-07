Бориса Джонсона перевели в реанимацию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, зараженного коронавирусом, серьезно ухудшилось. Его перевели в реанимацию, сообщил журналистам представитель канцелярии правительства страны.

«Премьер-министр получает отличный уход, и спасибо всем сотрудникам больницы за их тяжёлую работу и самоотверженность», — приводит NEWS.ru слова представителя премьера. Полномочия Джонсона, по его же просьбе, временно будет исполнять министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Накануне стало известно, что Джонсон был госпитализирован для проведения анализов из-за коронавируса. У политика, как отмечалось, не проходили симптомы болезни на протяжении десяти дней — с момента положительного результата теста на Covid-19. Позже СМИ со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии, сообщили, что премьер-министр подключен к аппарату ИВЛ. Однако официальный Лондон эту информацию опроверг.