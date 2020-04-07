Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, зараженного коронавирусом, серьезно ухудшилось. Его перевели в реанимацию, сообщил журналистам представитель канцелярии правительства страны.
«Премьер-министр получает отличный уход, и спасибо всем сотрудникам больницы за их тяжёлую работу и самоотверженность», — приводит
Накануне стало известно, что Джонсон был госпитализирован для проведения анализов из-за коронавируса. У политика, как отмечалось, не проходили симптомы болезни на протяжении десяти дней — с момента положительного результата теста на Covid-19. Позже СМИ со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии, сообщили, что премьер-министр подключен к аппарату ИВЛ. Однако официальный Лондон эту информацию опроверг.
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