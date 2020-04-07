06 апреля 2020

В Челябинске из-за снега отменили санитарную обработку улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция. Челябинск, дезинфекция, полиция, санитарная обработка
Санитарная обработка Челябинска приостановленаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Снег, выпавший в Челябинске 7 апреля, прервал санитарную обработку улиц, которую проводит спецтехника для профилактики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

«Обработка улично-дорожной сети города Челябинска с использованием дезинфицирующих средств не ведется в связи с погодными условиями», — говорится в сообщении.

С 1 апреля улицы города обрабатывают дезинфицирующим раствором с помощью уникальной спецтехники — ТМГ-ЗА-01, предназначенной для удаления гололеда с аэродрома,

О том, что в Челябинской области 7 и 8 апреля резко похолодает и выпадет снег, накануне предупредил региональный ЦГМС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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