В Челябинске из-за снега отменили санитарную обработку улиц

Санитарная обработка Челябинска приостановлена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Снег, выпавший в Челябинске 7 апреля, прервал санитарную обработку улиц, которую проводит спецтехника для профилактики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

«Обработка улично-дорожной сети города Челябинска с использованием дезинфицирующих средств не ведется в связи с погодными условиями», — говорится в сообщении.

С 1 апреля улицы города обрабатывают дезинфицирующим раствором с помощью уникальной спецтехники — ТМГ-ЗА-01, предназначенной для удаления гололеда с аэродрома,

О том, что в Челябинской области 7 и 8 апреля резко похолодает и выпадет снег, накануне предупредил региональный ЦГМС.