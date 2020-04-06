В Челябинской области резко похолодает и выпадет снег

В Челябинскую область 7 и 8 апреля придут заметное похолодание и штормовой ветер, сообщили в региональном ЦГМС. Ухудшение погоды будет сопровождаться сильными осадками, в некоторых районах может вновь лечь снег.
В ночь на 7 апреля температура упадет до минус 11 градусов, в горных районах области пойдет сильный снег. Какое-то время он не будет таять. Водителям осложнит жизнь сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Днем потеплеет до минус 2 градусов, где-то столбик термометра поднимется выше нулевой отметки.
Ночью 8 апреля похолодает уже до минус 14 градусов. Снег продолжит идти, хоть и не так интенсивно, скорость ветра снизится до 18 метров в секунду.
К четвергу осадки начнут переходить в дожди и мокрый снег. Днем должно потеплеть до 8 градусов.