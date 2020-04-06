05 апреля 2020
04 апреля 2020

В Челябинской области резко похолодает и выпадет снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги после снегопада. Челябинск, снег на дороге, снегопад
Челябинцам обещают апрельские снегопадыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область 7 и 8 апреля придут заметное похолодание и штормовой ветер, сообщили в региональном ЦГМС. Ухудшение погоды будет сопровождаться сильными осадками, в некоторых районах может вновь лечь снег.

В ночь на 7 апреля температура упадет до минус 11 градусов, в горных районах области пойдет сильный снег. Какое-то время он не будет таять. Водителям осложнит жизнь сильная гололедица. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Днем потеплеет до минус 2 градусов, где-то столбик термометра поднимется выше нулевой отметки.

Ночью 8 апреля похолодает уже до минус 14 градусов. Снег продолжит идти, хоть и не так интенсивно, скорость ветра снизится до 18 метров в секунду.

К четвергу осадки начнут переходить в дожди и мокрый снег. Днем должно потеплеть до 8 градусов.

Фото: сайт Челябинского ЦГМС

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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