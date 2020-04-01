Челябинск обрабатывают уникальной спецтехникой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Улицы Челябинска обрабатывают дезинфицирующим раствором с помощью уникальной спецтехники — тепловой машины гололедной (ТМГ-ЗА-01), на которой спереди закреплена установка с турбореактивным авиационным двигателем (ВК-1А). Автомобиль распыляет облако из раствора перекиси водорода, сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.

«Комитет дорожного хозяйства заключил договор с собственником техники об оплате работ по себестоимости», — добавили в мэрии.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Машины выпущены на миасском заводе «Спецагрегат». Его владелец Евгений Субачев подтвердил URA.RU, что предоставил технику безвозмездно — город оплачивает только авиационный керосин и дизельное топливо. «У нас партнерские отношения со „Строймеханизацией“ [основной подрядчик по уборке улиц Челябинска]. Они обратились ко мне, зная, что мы производим такую технику, сообщили в вышестоящие инстанции. „Строймеханизация“ предоставила транспорт для доставки раствора, персонал, а мы — автомобили на безвозмездной основе и инженеров, под контролем которых этой техникой управляют. Мы замеряем фактические затраты, и только их выставим мэрии для оплаты», — сказал он.

Жители Челябинска, с которыми пообщались корреспонденты URA.RU говорят, что вид такой техники действует успокаивающе. «Когда смотришь, как обрабатываются целые улицы, возникает чувство безопасности. Это успокаивает, снимает нервозность», сообщил один из свидетелей работы спецтехники.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным на утро 1 апреля в Челябинске зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у пятерых южноуральцев первые тесты показали условно-положительный результат. Они ждут окончательных результатов исследования из новосибирской лаборатории «Вектор».