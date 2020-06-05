Уральский губернатор потерял влияние из-за коронавируса

Вадим Шумков за два месяца опустился с 60 на 65 место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков резко потерял позиции в рейтинге влияния глав регионов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам мая. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

За май Шумков потерял три пункта, а в сумме за два месяца переместился с 60 на 65 место рейтинга. Как отмечают составлявшие его эксперты АПЭК, главными критериями в изменении влиятельности глав в мае стали противодействие распространению коронавирусной инфекции и восстановление региональных экономик.

На один пункт вырос уровень влиятельности тюменского губернатора Александра Моора, под руководством которого область уже вышла на второй уровень отмены мер по коронавирусу и готовится к третьему. Существенно обновил показатели и его коллега из ЯНАО — Дмитрий Артюхов поднялся в мае с 24 сразу на 19 место. В крае наблюдается серьезное улучшение ситуации по коронавирусу — после предпринятых мер на месторождениях перестали заражаться вахтовики, цифры по заболеваемости снизились примерно в полтора раза.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заработала политические очки благодаря одобрению президента Владимира Путина на ее выдвижение на последующих выборах и переместилась с 11 на 10 место. При этом последние два месяца она занимала то 13, то 11 место.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поднялся в мае на два пункта — с 20 на 18 место. Губернатор соседней Свердловской области Евгений Куйвашев расположился на 30 месте. Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин поднялся с 48 на 42 строчку рейтинга. На это повлияло выделение Федерацией около 5,4 млрд рублей на реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Неизменным лидером среди глав регионов по-прежнему остается мэр Москвы Сергей Собянин. В ТОП-5 самых влиятельных губернаторов также вошли: Рамзан Кадыров (Чеченская республика), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Андрей Воробьев (Московская область), Алексей Дюмин (Тульская область). На последней 85 строчке рейтинга оказался председатель правительства республики Хакасия Валентин Коновалов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.