Бывшему челябинскому мэру отказали в УДО

Вячеславу Истомину отказали в УДО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэру Копейска, города-спутника Челябинска, Вячеславу Истомину отказали в условно-досрочном освобождении. Решение принято 4 июня «в связи с преждевременностью принесения указанного ходатайства», сообщила URA.RU консультант Копейского горсуда Ольга Кадочникова.

«4 июня судьей Копейского горсуда ходатайство адвоката Марии Скачковой в интересах осужденного Вячеслава Истомина, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания прекращено в связи с преждевременностью принесения адвокатом в суд указанного ходатайства», — сказали в суде.

Истомин уже пытался добиться УДО, а также замены наказания более мягким. Но и предыдущие попытки завершилась неудачей. Причина в том, что он получил несколько взысканий.

Вячеслав Истомин был мэром Копейска с 2011 по 2016 год. Его задержали оперативники УФСБ по Челябинской области. Суд приговорил Истомина к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за получение взяток.