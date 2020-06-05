05 июня 2020

Бывшему челябинскому мэру отказали в УДО

© Служба новостей «URA.RU»
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Истомин Вячеслав Челябинск, истомин вячеслав
Вячеславу Истомину отказали в УДО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэру Копейска, города-спутника Челябинска, Вячеславу Истомину отказали в условно-досрочном освобождении. Решение принято 4 июня «в связи с преждевременностью принесения указанного ходатайства», сообщила URA.RU консультант Копейского горсуда Ольга Кадочникова.

«4 июня судьей Копейского горсуда ходатайство адвоката Марии Скачковой в интересах осужденного Вячеслава Истомина, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания прекращено в связи с преждевременностью принесения адвокатом в суд указанного ходатайства», — сказали в суде.

Истомин уже пытался добиться УДО, а также замены наказания более мягким. Но и предыдущие попытки завершилась неудачей. Причина в том, что он получил несколько взысканий.

Вячеслав Истомин был мэром Копейска с 2011 по 2016 год. Его задержали оперативники УФСБ по Челябинской области. Суд приговорил Истомина к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за получение взяток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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